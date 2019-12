Boetes en taakstraffen voor relschoppers Duindorp, nog vijf arrestanten vast

Er zitten nog vijf mensen vast vanwege de rellen in de Haagse wijk Duindorp. In totaal zijn sinds zaterdag 34 mensen aangehouden voor onder meer openlijke geweldpleging, brandstichting, belediging en het niet opvolgen van instructies van de politie.

Zo'n twee derde van de opgepakte mensen is minderjarig. De jongste is 11 jaar, de oudste 58. De meesten komen uit Duindorp.

Gebiedsverbod

Het Openbaar Ministerie heeft boetes en taakstraffen opgelegd. Van de mensen die zijn vrijgelaten zullen er twee later voor de rechter moeten komen. Tot die tijd mogen ze 's avonds niet op het Tesselseplein komen en met oud en nieuw moeten ze binnenblijven.

Het OM laat verder weten dat bij bedreiging of mishandeling van hulpverleners, journalisten of politiemedewerkers een dubbele strafeis geldt en dat schade zoveel mogelijk zal worden verhaald op verdachten of hun ouders.

Vreugdevuur

Het was de afgelopen dagen onrustig in de wijk. Veel mensen zijn boos over het niet doorgaan van het vreugdevuur, wat de aanleiding was voor rellen. Gisteravond was het relatief rustig. De politie had Duindorp volledig afgegrendeld, waardoor er niemand zomaar in kon.