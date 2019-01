Vreugdevuur was 13 meter hoger dan toegestaan - maar niemand greep in

Toenmalig burgemeester Van Aartsen constateerde al in 2016 dat de strijd om de grootste houtstapel tussen de wijken Scheveningen-Dorp en Duindorp uit de hand dreigde te lopen. In de evaluatie schreef Van Aartsen dat "door deze strijd, gedurende de jaren, de verschillende vuurstapels almaar groter, en daarmee risicovoller, zijn geworden".

Hij stelde vast dat de organisatoren belangrijke afspraken over bijvoorbeeld het volume van de stapel in een convenant niet nakwamen. "Beide organisaties schonden de afspraak dat een vuurstapel maximaal 25.000 pallets mag bevatten. Bij beide stapels is hier zelfs ver aan voorbijgegaan. Tevens was afgesproken dat op 31 december om 16.00 uur gestopt zou worden met bouwen. De organisaties hebben echter zeker tot 19.30 uur doorgebouwd."

Ook na de vorige jaarwisseling werd er weer voor mogelijke gevolgen van de stapels gewaarschuwd, bleek uit een evaluatie van het college. "De afgelopen jaarwisseling heeft bevestigd dat we met de vuurstapels op Scheveningen - mede door de onvoorspelbaarheid van het weer - momenteel op het uiterste zitten van wat er op een verantwoorde manier mogelijk is."

Krikke: grondige evaluatie

Burgemeester Krikke zei op een persconferentie dat de organisaties van de vreugdevuren grote twijfels hebben over de toekomst van de vuren, evenals Krikke zelf, politie en justitie. Ze wees erop dat het jaren goed is gegaan, maar "dat we nu als stad moeten bepalen of we dit wel willen".

Krikke zei dat er een grondige evaluatie komt, "die meer tijd gaat nemen dan u en ik wensen". Ze wil met alle betrokkenen alle dossiers lichten en alle aspecten bekijken om tot een grondig oordeel te komen. "Ik kan daar nu niet op vooruitlopen, hoe graag u dat ook wilt."

Overlast voorkomen

De vreugdevuren op het strand waren juist een poging om de overlast tijdens de jaarwisseling in Scheveningen een halt toe te roepen. Er werden vaak op meerdere plekken vuren georganiseerd die gepaard gingen met ernstige overlast, brandonveilige situaties en confrontaties met de politie.

"Door de vreugdevuren op het strand toe te staan heeft de gemeente, met succes, gepoogd om de overlast en de brandgevaarlijke situaties in Scheveningen te bestrijden", oordeelde Van Aartsen in 2016 in een evaluatie van de jaarwisseling 2015/2016.

"Dertig jaar geleden hadden we hier overal brandjes", bevestigt een buurtbewoner tegen de NOS in een verslag op Facebook. "Dat is nu veel beter gereguleerd, maar zoiets als dit jaar moet natuurlijk nooit meer gebeuren."

Een andere man vertelt dat hij al langer twijfels had over de vuurstapels die steeds groter en hoger werden. "Als het dan een beetje gaat waaien en de wind staat verkeerd, dan kun je er donder op zeggen dat het een keer verkeerd gaat."