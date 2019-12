Derde K-popster overleden in korte tijd: Cha In-ha dood gevonden in zijn woning

De Zuid-Koreaanse acteur en K-pop-zanger Cha In-ha (27) is dinsdag dood gevonden in zijn woning. Hij is al de derde jonge beroemdheid die de afgelopen twee maanden in het Aziatische land is overleden.

Cha, die eigenlijk Lee Jae-ho heette, was lid van de K-pop-band Surprise U en begon twee jaar geleden aan zijn acteercarrière. De oorzaak van zijn dood is niet bekendgemaakt door de politie, maar in de media wordt rekening gehouden met zelfmoord. Het management van Cha laat in een schriftelijke verklaring weten "in een diepe rouw te zijn".

"Het breekt ons hart om het iedereen die Cha tot op de dag van vandaag heeft gesteund te moeten vertellen. Het is nog steeds moeilijk te geloven. Wij vragen iedereen om geen geruchten en speculaties over zijn dood te verspreiden, zodat zijn familie hem in alle rust kan gedenken." Zijn familie wil de acteur in besloten kring begraven.

Eerdere doden

Vorige maand werd K-pop-zangeres Goo Hara dood gevonden. Volgens K-pop-kenner Mai Verbij ging het al lange tijd niet goed met haar. "Vorig jaar dreigde haar toenmalige vriend om naaktfoto's van Goo te verspreiden. Iets wat in Zuid-Korea, waar een strikte moraal heerst, niet wordt geaccepteerd. In mei had ze ook al een poging tot zelfmoord gedaan."

In oktober pleegde haar vriendin en K-popster Sulli zelfmoord. Het besef dat er wat moet gebeuren begint in de K-pop-wereld nu wel door te dringen, zei Verbij eerder al.