K-pop-zangeres Goo Hara dood gevonden, 'Er moet nu echt iets veranderen'

Voor de tweede keer in korte tijd is in Zuid-Korea een beroemde K-popartiest dood gevonden. In haar appartement in de hoofdstad Seoul werd vandaag het lichaam van de Koreaanse zangeres Goo Hara (28) aangetroffen. Een maand eerder pleegde haar vriendin, en tevens K-popster, Sulli zelfmoord.

Goo Hara werd als tiener bekend met de K-popgroep Kara. Nog voor de Koreaanse muziekstroming via groepen als BTS naar Europa overwaaide, was Kara razend populair in Azië en Goo groeide in mum van tijd uit tot een tieneridool. In 2016 werd Kara opgeheven en begon Goo een solocarrière. Ook presenteerde ze op televisie en speelde ze in films.

De politie doet geen mededelingen over de doodsoorzaak, maar media houden er ernstig rekening mee dat ze een einde aan haar leven heeft gemaakt.

Goo was goed bevriend met Sulli, weet K-pop-kenner Mai Verbij. En het ging eigenlijk al langer niet goed met haar, vertelt ze. "Vorig jaar dreigde haar toenmalige vriend om naaktfoto's van Goo te verspreiden. Iets wat in de strenge Koreaanse wereld echt niet wordt geaccepteerd. En afgelopen mei had ze ook al een poging tot zelfmoord gedaan."

Harde wereld

Het besef dat er wat moet gebeuren, na twee doden, begint in de K-pop-wereld nu wel door te dringen, vertelt Verbij. "Er moet nu echt iets veranderen, al is het maar omdat K-pop hierdoor een slecht imago krijgt." Ze zet haar vraagtekens bij de begeleiding van artiesten, die vaak hard moeten werken en moeten presteren. "Je zou denken dat je na een zelfmoordpoging het hele jaar even niet meer werkt, maar Goo was deze maand nog volop bezig in Japan."

Goo kon vanwege haar verplichtingen in Japan niet bij de begrafenis zijn van haar vriendin Sulli en bood daar in een emotioneel bericht op Instagram excuses over aan. "Sulli, sorry dat ik er niet bij kan zijn, omdat ik nu in Japan ben. Ik heb geen andere keus. Ik zal hard mijn best doen, en hard werken voor jou. Het voelde alsof we zussen waren."