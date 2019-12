Chili investeert miljarden in economie in reactie op protesten

De Chileense regering wil ruim 4 miljard euro investeren in de economie, als reactie op de aanhoudende protesten in het land. Dat is volgens de regering nodig omdat de economische situatie in Chili in korte tijd is verslechterd.

De minister van Financiën, Ignacio Briones, zegt dat er duizenden bedrijven en banen in gevaar zijn. "Het geweld, de plunderingen en de vernielingen verwoesten de economie. Dat kost de Chilenen veel geld", zegt Briones.

De regering wil ruim 2 miljard euro investeren in de infrastructuur. Ook krijgen kleine bedrijven financiële steun en wordt er geld vrijgemaakt om het verdere verlies van banen tegen te gaan. Door de onrust in het land hebben bedrijven in totaal zeker 1,4 miljard verlies geleden.

De Chileense peso staat op een historisch laag niveau. Vrijdag kwam de Chileense centrale bank met een noodplan om de waarde van de munt de stabiliseren: er is voor 20 miljard dollar aan buitenlands geld verkocht.

Onrust

De onrust in Chili ontstond afgelopen oktober nadat het metrobedrijf in de hoofdstad Santiago een prijsverhoging had aangekondigd. Het plan was om de prijzen met vier procent te verhogen, maar door de onrust draaide de Chileense president Piñera het plan al snel terug.

Desondanks houden de protesten aan en blijven Chilenen protesteren. De noodtoestand werd eind oktober uitgeroepen en de regering zette het leger in om de rust op de straat te herstellen.

Bij de protesten vielen zeker 26 doden en duizenden gewonden. Veel mensen zouden blind zijn geworden, doordat agenten met hagel op hen schoten.