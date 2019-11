Noodplan van 20 miljard dollar moet Chileense munt redden

De Chileense centrale bank heeft een noodplan bedacht om de waarde van de Chileense peso te stabiliseren en zo te voorkomen dat de economie van het Zuid-Amerikaanse land verder wegzakt. De verkoop van 20 miljard dollar aan buitenlands geld moet een verdere waardedaling van de munt inperken.

De waarde van de peso is sinds het begin van de grootschalige protesten in het land met 15 procent gedaald. Al meer dan vijf weken gaan mensen de straat op om te protesteren tegen lage lonen, hoge prijzen en ongelijkheid.

'Geen gevolgen'

Gisteren bereikte de peso een dieptepunt. Toen stond 1 Amerikaanse dollar gelijk aan iets meer dan 828 peso's. Volgens de centrale bank heeft die daling geen onmiddellijke gevolgen voor huishoudens en bedrijven.

Toch moet er worden ingegrepen, vindt de bank. Want "de gebeurtenissen van de afgelopen weken hebben de economie beïnvloed". Daarnaast is de bank bang dat een verdere daling bezorgdheid over de Chileense markt aanwakkert.

Ook de prijsdaling van koper speelt een rol in de waardedaling van de peso. Chili is een belangrijke koperproducent. De laatste keer dat de centrale bank een dergelijke ingreep deed, was in 2011.

De protesten zijn de afgelopen tijd opgelaaid: