Chilenen komen op voor blind geraakte demonstranten

In het Zuid-Amerikaanse land is het al zo'n veertig dagen onrustig. Massa's mensen zijn boos over het beleid het van president Piñera en de groeiende ongelijkheid. De politie treedt hard op en heeft duizenden mensen gearresteerd.

Veel mensen zouden blind zijn geworden doordat agenten met hagel op ze schoten. Ander oogletsel zou door traangasgranaten zijn veroorzaakt. Inmiddels is de politie naar verluidt met dat eerste gestopt, traangas wordt nog steeds ingezet.