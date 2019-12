Guterres bij begin klimaattop: zie opwarming aarde niet als verloren zaak

VN-secretaris-generaal Guterres roept de wereld op de strijd tegen de opwarming van de aarde niet als een verloren zaak te zien, maar in actie te komen. "Willen wij herinnerd worden als de generatie die zijn kop in het zand stak en die zat te lummelen terwijl de wereld in brand stond?", zei hij bij de start van de klimaatconferentie in Madrid.

In Madrid moeten afspraken worden gemaakt over de uitwerking van het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015, dat op 1 januari formeel van kracht wordt. Afgevaardigden van bijna 200 landen onderhandelen vooral over de laatste regels die het Klimaatakkoord goed moeten laten werken.

De beloften die in Parijs zijn gedaan, schieten tekort om de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden te houden, en al helemaal niet voor de meer gewenste 1,5 graad opwarming. Stijging van de zeespiegel en een toename van extreem weer is dan onvermijdelijk. Nu al worden de natuurbranden in Australië en de orkanen die Mozambique dit jaar troffen met de opwarming van de aarde in verband gebracht.