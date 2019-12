Handlanger Dutroux na 23 jaar onder voorwaarden vrijgelaten

Michel Lelièvre, handlanger van de Belgische kindermoordenaar Marc Dutroux, heeft na een celstraf van 23 jaar de gevangenis verlaten. In september werd al duidelijk dat Lelièvre onder voorwaarden vervroegd vrij zou komen als hij binnen zes maanden geschikte woonruimte zou vinden. Dat is nu gelukt.

De 48-jarige Lelièvre werd in 2004 veroordeeld tot 25 jaar cel wegens medeplichtigheid aan de ontvoering, foltering en opsluiting van de meisjes An (17), Eefje (19), Sabine (12) en Laetitia (14) in 1995 en 1996. Van hen overleefden alleen Sabine en Laetitia. Bij de ontvoering van Julie en Mélissa, die het niet overleefden, was hij niet betrokken. Op het moment van zijn veroordeling in 2004 had hij acht jaar in voorarrest gezeten.

Strikte voorwaarden

Nu Lelièvre niet meer vastzit, moet hij zich houden aan strikte voorwaarden. Hij mag geen contact hebben met slachtoffers en anderen uit het dossier. Daarom mag hij niet in de provincies Vlaams-Brabant, Limburg, Henegouwen, Luik of Luxemburg gaan wonen. Ook in Doornik, Elsene en Brussel moet hij bepaalde gebieden mijden.

Verder moet hij zich regelmatig melden bij justitie en moet hij een opleiding volgen of werk vinden. Daarnaast mag hij geen alcohol of drugs gebruiken. Lelièvre was ten tijde van de ontvoeringen drugsverslaafd.

Michelle Martin, de ex-vrouw van Dutroux, werd zeven jaar geleden al voorwaardelijk vrijgelaten, nadat ze 16 van de 30 jaar celstraf had uitgezeten.

Dutroux zelf werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Toch probeert hij al jaren vervroegd vrij te komen. In oktober vroeg hij om een nieuwe psychiatrische beoordeling, de eerste stap richting vervroegde invrijheidstelling. Dat rapport verschijnt vermoedelijk in mei volgend jaar.