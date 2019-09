Handlanger kindermoordenaar Dutroux na 23 jaar vrij

Een van de handlangers van de Belgische kindermoordenaar Marc Dutroux komt onder strikte voorwaarden vervroegd vrij. De 48-jarige Michel Lelièvre mag de gevangenis na 23 jaar verlaten als hij een woning heeft gevonden. Dat heeft de rechtbank in Brussel bepaald.

De drugsverslaafde Lelièvre was het hulpje van Dutroux. Hij werd in juni 2004 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar. Hij hielp Dutroux bij de ontvoering van An (17), Eefje (19), Sabine (12) en Laetitia (14). Sinds 1996 zit hij in de gevangenis.

Lelièvre mag geen contact hebben met slachtoffers of anderen uit het dossier en mag daarom niet in de provincies Vlaams-Brabant, Limburg, Henegouwen, Luik of Luxemburg gaan wonen. In Doornik en Brussel moet hij bepaalde straten mijden.

In maart vorig jaar kreeg Lelièvre zijn eerste verlof om zich voor te bereiden op zijn vrijlating. Lelièvre is de tweede veroordeelde voor de ontvoering die vrijkomt. De ex-vrouw van Dutroux werd in augustus 2012 ook vervroegd vrijgelaten.

Dutroux ontvoerde zes meisjes. Vier van hen overleefden het niet.