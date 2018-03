Handlanger Marc Dutroux voor het eerst met verlof

Michel Lelièvre (46), voormalig handlanger van kindermoordenaar Marc Dutroux (61), komt over drie jaar definitief op vrije voeten. Om zich daarop voor te bereiden, is hij deze maand begonnen met zijn eerste verlof.

Lelièvre werd in juni 2004 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar. Hij hielp Dutroux bij de ontvoering van An, Eefje, Sabine en Laetitia. Sinds 1996 zit hij in de gevangenis.

Inmiddels heeft hij 22 jaar van zijn straf uitgezeten. Begin deze maand kreeg Lelièvre toestemming om de gevangenis van Itter voor 36 uur te verlaten. Dat bevestigt zijn advocate aan VTM Nieuws.

Voorwaarden

Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan Lelièvre moest voldoen tijdens zijn verlof. Zo mocht hij niet komen in de provincies Limburg, in Nederland en België. Ook Vlaams-Brabant, de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen en de Belgische gemeente Ans waren verboden terrein.

Volgens de advocate van Lelièvre is deze vrijlating het begin van een reeks penitentiaire verloven. De terugkeer naar de maatschappij vindt hij moeilijk. Lelièvre heeft ruim twintig jaar in hechtenis gezeten. "De maatschappij is veranderd. Het is niet vanzelfsprekend voor hem om uit de gevangenis te komen", zegt zijn advocate.

Vrijlating

Lelièvre is de tweede veroordeelde voor de ontvoering die nu vrijkomt. Michelle Martin, de ex-vrouw van Dutroux, werd in augustus 2012 onder voorwaarden vervroegd vrijgelaten. Destijds woonde ze in een klooster. In 2015 verhuisden de zusters naar Brussel, waardoor ze weg moest. Daarna vond zij onderdak bij een oud-rechter.

In 2004 werd Dutroux veroordeeld tot levenslange celstraf en tbs voor moord, ontvoering, marteling en verkrachting van minderjarige meisjes.

Julie (8), Mélissa (8), An (17), Eefje (19), Sabine (12) en Laetitia (14) werden opgesloten in een kleine kooi waar ze regelmatig werden verkracht en mishandeld. An, Eefje, Julie en Mélissa overleefden het niet.