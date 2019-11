Eind januari aanvalsplan klaar tegen racisme voetbal

Over twee maanden moet er een aanvalsplan klaar zijn tegen het racisme op en rond de voetbalvelden. Dat heeft minister Bruins van Sport gezegd na een gesprek van het kabinet met de KNVB.

Volgens Bruins is racisme "ongelooflijk lastig om uit te bannen". "Dat lukt niet in een paar dagen, maar we werken toe naar een aanvalsplan dat eind januari af moet zijn."

In het gesprek hebben het kabinet en de KNVB ideeën uitgewisseld, zei Bruins. In ieder geval komen er meer slimme camera's in stadions om raddraaiers op te sporen, zoals al was uitgelekt. Volgens Bruins bestaan er systemen die ook kunnen registreren wat er precies gezegd wordt.