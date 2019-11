Meer camera's en langere stadionverboden tegen racisme

Er komen strengere maatregelen om racisme aan te pakken in voetbalstadions. Door de inzet van meer camera's wil het kabinet het eenvoudiger maken om supporters te herkennen die zich misdragen. De KNVB, op zijn beurt, gaat langere stadionverboden opleggen. Dat wordt naar verwachting de uitkomst van het gesprek tussen het kabinet en de KNVB vanmiddag, melden bronnen aan de NOS.

Aanleiding is het recente incident tijdens de wedstrijd tussen FC Den Bosch en Excelsior. Vanuit het thuisvak klonken voor Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira zwarte piet-liedjes en oerwoudgeluiden. Het leidde tot veel opschudding. Premier Rutte zei direct dat hij samen met minister Bruins van Sport en minister Grapperhaus van Justitie het gesprek met betrokkenen wilde aangaan.

Pakkans omhoog

Het kabinet wil dat de pakkans omhoog gaat en wil daarom meer slimme camera's, die bijvoorbeeld mensen kunnen volgen of herkennen. De Tweede Kamer concludeerde eergisteren al dat de strafrechtelijke vervolging van racisme in stadions nu achterblijft.

De KNVB zal de maximale duur van een stadionverbod verhogen van 5 naar 10 jaar. Nu al is er een systeem waarbij clubs de namen van risicovolle supporters kunnen uitwisselen met elkaar.

Al eerder werd duidelijk dat minister Bruins (Sport) bezig is met een campagne gericht op racisme. Hij wil Mendes Moreira als een van de boegbeelden daarvoor. Vanmiddag moet duidelijk worden of de speler dat wil of niet.

