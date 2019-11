Rapporteur Omtzigt noemt Malta 'gevaar voor hele Europese Unie'

Pieter Omtzigt werd na de moord door de Raad van Europa als speciaal rapporteur aangesteld om de moord en de nasleep te onderzoeken. In het onderzoek stuitte hij op ernstige gebreken in de Maltese rechtsstaat. Dat onderzoek werd Omtzigt niet in dank afgenomen.

"Mijn integriteit werd continu in twijfel getrokken, elk woord aangevallen en mijn Wikipedia aangepast, waardoor men dacht dat ik door derde partijen wordt betaald. Dat werd vervolgens weer overgenomen door Maltese media."

Motie van wantrouwen

Ook het contact met prominente politici verliep niet zonder kleerscheuren. De politici die gisteren opstapten weigerden Omtzigt te ontmoeten en het gesprek met premier Muscat was 'ijzig'. "Ik werd de les gelezen, omdat ik partijdig zou zijn."

Later volgde een motie van wantrouwen tegen de rapporteur, maar alle 46 andere landen van de Raad van Europa bleven volgens Omtzigt achter hem staan.

Hij neemt de aanvallen op zijn persoon op de koop toe. "Het is niet fijn, maar we zitten nou eenmaal met Malta in de Europese Unie en de Schengenzone. Het is een klein land, maar je hebt maar een kleine zwakke plek nodig om de rest te schaden."

Bedreiging voor Nederland

Zo zijn er zorgen over de nauwe banden tussen Malta en Libië, faalt het financiële toezicht op witwassen en financiering van terrorisme en worden er paspoorten verkocht aan vermogende buitenlanders. Dat laatste bedreigt volgens de AIVD de nationale veiligheid.

"Dat is niet alleen een gevaar voor Malta, maar voor de hele Europese Unie", concludeert Omtzigt bezorgd. "We letten vooral op Hongarije en Polen en minder op Malta."

De ogen zullen voor nu in ieder geval op Malta gericht blijven: de regering is in een politieke crisis beland, het politieonderzoek gaat door en komend weekend gaan Maltezers opnieuw de straat op om te demonstreren tegen premier Muscat.