Politieke crisis op Malta om moordzaak journaliste

De regering van Malta zit in een crisis door een nieuwe ontwikkeling in het slepende onderzoek naar de moord op journaliste Daphne Caruana Galizia.

Galizia kwam in oktober 2017 om het leven door een bomaanslag op haar auto. De 53-jarige onderzoeksjournaliste schreef veel over corruptiezaken op Malta, waarbij ze vaak naar politici wees, onder anderen naar premier Muscat.

Een man die als tussenpersoon mogelijk een rol heeft gespeeld bij de moord, ging gisteren vrijuit omdat hij waardevolle informatie heeft gegeven, mogelijk geluidsopnames.

Prominenten

Naar aanleiding van die verklaring heeft de politie een aantal prominente Maltezers verhoord, onder wie de stafchef van premier Muscat, Keith Schembri. Volgens de krant Times of Malta had hij contact met een van de verdachten in de zaak, zakenman Yorgen Fenech, kort voordat die met zijn jacht Malta probeerde te verlaten.

Fenech werd vorige week gearresteerd en is uitgebreid door de politie verhoord. Hij zegt dat hij bereid is om alles te vertellen wat hij weet over de moordzaak, op voorwaarde dat hij niet vervolgd wordt.

Stafchef Schembri heeft nu ontslag genomen, net als de minister van Toerisme Konrad Mizzi. Minister Christian Cardona van Economische Zaken heeft zichzelf op non-actief gezet, nadat hij door de politie was verhoord.

Allemaal zwendelaars

Galizia noemde in haar stukken vaak de namen van Schembri en Mizzi. Ze zeggen dat ze niets met de moord op de journaliste te maken hebben.

Over politici van de oppositie schreef Galizia in haar laatste blog dat het "allemaal zwendelaars zijn, de situatie is hopeloos". In haar blog uitte ze ook beschuldigingen tegen miljardairs, criminelen en extreemrechtse groeperingen.

In september stelde de Maltese regering een openbaar en onafhankelijk onderzoek in naar de moord. Dat gebeurde onder druk van onder meer de Raad van Europa. In de zaak is een aantal mensen aangehouden, maar tot een rechtszaak is het nog niet gekomen