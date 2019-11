Nieuwe Europese Commissie goedgekeurd door Europees Parlement

In Straatsburg is de nieuwe Europese Commissie van voorzitter Ursula von der Leyen goedgekeurd door het Europees Parlement. Ook werden het beleid en de prioriteiten van de Commissie toegelicht, die op 1 december officieel aantreedt.

Von der Leyen noemde bij haar presentatie de strijd tegen klimaatverandering een belangrijke uitdaging. Een zogenoemde Green Deal, die ervoor moet zorgen dat Europa in 2050 klimaatneutraal is, is dan ook hard nodig. Volgens Von der Leyen is vicevoorzitter Frans Timmermans "de juiste persoon om dit voor elkaar te krijgen".

De Duitse hoopt verder dat Europa meer tegenwicht kan bieden aan grootmachten als de Verenigde Staten, China en Rusland. Ze zei zich met haar "geopolitieke" commissie in te zetten voor een "betere mondiale orde die Europese burgers willen".

Von der Leyen ging ook in op de onderwerpen migratie en asiel. "Europa zal altijd onderdak bieden aan mensen die internationale bescherming nodig hebben", zei ze. Waarbij ze aanmerkte dat het noodzakelijk is dat het asielsysteem wordt hervormd, op een solidaire manier en met sterke buitengrenzen.

Problemen bij vinden geschikte kandidaten

Het vinden van geschikte commissarissen had nogal wat voeten in de aarde. Er vonden veel hoorzittingen plaats en de kandidaten werden uitgebreid gescreend. Zo werden in september de Roemeense en Hongaarse kandidaat-Eurocommissaris afgekeurd door het Europees Parlement, omdat ze geen antwoord konden geven op vragen over hun verleden.

Vorige week kreeg een andere Hongaarse kandidaat, Olivér Várhely, als laatste het voordeel van de twijfel, nadat hij had toegezegd niet gebonden te zijn aan het standpunt van een bepaalde lidstaat, zoals dat van het Hongarije van de omstreden premier Orbán.

Voorzitter Von der Leyen was van plan om evenveel mannen als vrouwen in de Commissie te laten plaatsnemen, maar dat is niet gelukt. Dat leek in eerste instantie wel te gebeuren, maar drie kandidaten, onder wie twee vrouwen, werden afgewezen door het Europees Parlement. De nieuwe Commissie bestaat nu uit twaalf vrouwen en vijftien mannen, waardoor de beloofde genderbalans dus niet is gehaald.