Kandidaat-Eurocommissarissen Roemenië en Hongarije definitief afgewezen

Procedure

Vanmiddag begint het parlement met de hoorzittingen van de overige kandidaten, die wel door de screening zijn gekomen. Drie uur is de maximale lengte voor elke hoorzitting en in die tijd kunnen ongeveer 25 vragen worden gesteld.

De commissarissen krijgen aan het begin ongeveer een kwartier om een statement te maken, een pitch. Daarna worden de vragen gesteld. Maximaal een minuut mag de vraag duren. De Eurocommissaris mag dan drie minuten over het antwoord doen.

Doorvragen mag, maar in de helft van de tijd; oftewel dertig seconden. Het antwoord moet dan binnen een minuut worden gegeven. Na afloop van de hoorzitting vellen de ondervragers een oordeel.

Herexamen

Commissarissen mogen aan de slag als twee derde van de ondervragers uit de parlementscommissie vindt dat het goed is gegaan. Bij twijfel kan de kandidaat terug worden geroepen voor een ouderwets herexamen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat op 23 oktober in Straatsburg de finale stemming wordt gehouden.