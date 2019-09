Europees Parlement wijst Eurocommissarissen met een luchtje de deur

Bij de Hongaarse kandidaat Trócsányi, die de portefeuille Nabuurschap en Uitbreiding zou krijgen, ging het vooral over zijn advocatenkantoor in Boedapest. Trócsányi was in het verleden minister van Justitie onder de omstreden premier Orbán. Een medewerker van zijn kantoor was toen zijn speciale adviseur.

Dat kantoor draagt nog steeds zijn naam, maar onduidelijk is of Trócsányi nog steeds aan dat kantoor verbonden is. Tijdens het verhoor zei hij al jaren niks meer te doen voor de advocatenpraktijk. Op vragen van de commissieleden of hier sprake is van belangenverstrengeling, reageerde de Hongaarse kandidaat geërgerd. "Hij snapt het probleem niet", aldus commissielid Wolters.

Nieuwe kans

Het is nu aan Ursula von der Leyen, de voorzitter van de nieuwe Europese Commissie, om te kijken wat er verder gaat gebeuren. De twee kunnen alsnog worden goedgekeurd, maar dan moeten ze wel opheldering geven over de lening en de banden met het advocatenkantoor.

Kunnen ze dat niet, dan worden ze volgende week niet gehoord tijdens de speciale hoorzittingen en moet Von der Leyen op zoek naar nieuwe commissarissen.

De extra controle op belangenverstrengeling is vijf jaar geleden bedacht, nadat tijdens de hoorzitting met de Spaanse Eurocommissaris Canete was gebleken dat zijn familie veel financiële belangen had in de oliesector.