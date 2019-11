Hier kun je tegenwoordig nog wonen voor anderhalve ton

Voor anderhalve ton kun je bijna nergens nog een huis kopen, blijkt uit onderzoek van de Hypotheker. Vooral veel eenverdieners komen met een hypotheek op basis van hun inkomen niet meer aan een eigen huis.

Een simpele zoektocht op huizensite Funda laat zien dat er ruim 4200 huizen van 150.000 euro of minder te koop staan. Maar voor dat bedrag is de koper nog niet klaar. In veel gevallen, vooral centraal in het land, gaat het om 'een opknapper' waar flink in geïnvesteerd moet worden, een huis met erfpacht of een duokoop-regeling, waar de grond los van het huis wordt verkocht.

Bijkomende kosten

Zo kun je in Zeewolde een ruime hoekwoning met 4 slaapkamers kopen voor de vanaf-prijs van 150.000 euro. Hier komt maandelijks nog ruim 200 euro erfpacht bovenop. In Almere koop je voor zo'n 104.000 euro een rijtjeshuis met tuin. Met de grond erbij ligt dat bedrag al aanzienlijk hoger, op 180.0000 euro. En voor 145.000 euro koop je in Tiel een klushuis in het centrum. Het huis vraagt om een investering, want de badkamer moet worden vernieuwd en ook het verouderde interieur vraagt om een opknapbeurt.