Zelfs 'goedkope' wijken worden alsmaar duurder

Dankzij investeringen in de veiligheid, nieuwbouwprojecten en een goede verbinding met het centrum van de hoofdstad trekken veel nieuwkomers naar de buurt. Ook steeds meer internationale bedrijven vestigen zich in het stadsdeel. "Wij zien de 'probleemwijken' meer als kanswijken", zegt Roeland Kimman van de NVM. "Er komt nu steeds meer nieuw elan in de wijken en meer mensen zien de buurt als een goed alternatief voor de dure binnenstad."

Knokken voor een woning

Destijds was Amsterdam-Zuidoost wijk niet zo populair. "In de tijd van de crisis konden we deze woningen niet aan de straatstenen kwijt. Ze werden verkocht voor 100.000 euro, maximaal 110.000 euro. Nu kunnen deze woningen voor 210.000 worden verkocht", zegt makelaar Rodney Linger. Collega-makelaar Danny van Buuren zag de prijzen de afgelopen tien maanden stijgen met zo'n 20 procent.

Ook de huurprijzen gaan snel omhoog in Amsterdam-Zuidoost. Makelaar Linger ziet steeds gekkere situaties. "Ik had laatst een bezichtiging voor een huurwoning in de Venserpolder en er stonden gewoon veertig mensen op de stoep. Op een gegeven moment was het bijna knokken omdat ze de woning zo graag wilden. Acht jaar geleden was zo'n situatie ondenkbaar."