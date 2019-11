Eigen huis voor modaal inkomen nog verder weg

In alle Nederlandse provincies zijn de koopmogelijkheden voor mensen met een modaal inkomen het afgelopen jaar gedaald, blijkt uit de momentopnames van de Hypotheker. Die vergeleek het huizenaanbod op woningwebsite Funda in de eerste week van november 2018 met die van de derde week van november 2019.

Ook tweeverdieners

Hoewel tweeverdieners met een inkomen rond modaal meer mogelijkheden hebben, is ook voor hen de situatie achteruitgegaan. 38 procent van de te koop staande woningen op Funda valt binnen de 300.000 euro-grens. Vorig jaar was dat nog 46 procent.

De hypotheekadviseur heeft ook gekeken naar de koopmogelijkheden in de vijf grootste steden. Vooral de situatie in Utrecht is snel verslechterd. Slechts 1,6 procent van de woningen staat daar te koop voor 150.000 euro of minder. Vorig jaar was dat nog 13 procent. 23 procent van het aanbod is bereikbaar voor 300.000 euro of minder.

Oplossingen

Met een bankhypotheek op basis van het inkomen komen veel woningzoekenden dus niet aan een huis. Ze moeten aanvullingen zien te vinden. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor.

Sommige woningcorporaties bieden onder voorwaarden nogal eens flinke kortingen op woningen aan. Die kunnen oplopen tot wel 30 procent van de marktwaarde. Die korting moet bij verhuizen wel weer worden terugbetaald.

Ook kunnen bijvoorbeeld ouders bijspringen door geld aan hun kind uit te lenen, of kunnen ze, via een generatiehypotheek, garant staan voor een deel van de lening, waardoor hun zoon of dochter een duurder huis kan betalen.

Toch is dat niet voor iedereen een oplossing, ziet ook Luiten. "Als je ouders dat kunnen doen is dat natuurlijk heel prettig, maar dat is geen oplossing voor de totale groep. Daar is eigenlijk maar één echte oplossing voor en dat is het bijbouwen van voldoende betaalbare woningen."