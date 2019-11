'Routeplanners en navigatie-apps moeten straten met scholen vermijden'

Routeplanners en navigatie-apps moeten straten met scholen gaan vermijden in hun kortste en snelste routes. Op die manier kan onnodig verkeersgevaar voor kinderen voorkomen worden, vindt de ChristenUnie in de Tweede Kamer.

"Tegenwoordig gebruiken we allemaal Waze, Google Maps en TomTom", zegt Kamerlid Stieneke van der Graaf. "Ontzettend handig, maar er zit ook een keerzijde aan. Tijdens de spits in file langs een basisschool rijden kan tot gevaarlijke situaties leiden."

Ze wil dat verkeersminister Van Nieuwenhuizen (VVD) met de Vlaamse minister Ben Weyts optrekt, die in gesprek is met de bedrijven die de apps ontwikkelen. Van der Graaf: "Het kost misschien een minuutje langer, maar is een stuk veiliger.

Ze doet haar voorstel vandaag in het Kamerdebat over verkeersveiligheid.