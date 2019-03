Langs een school rijden voor minuut tijdwinst? Onverantwoord, zegt Vlaanderen

Niet ver van Brussel, in Huizingen, hebben ze daar ervaringen mee. Bij een basisschool wordt de weg iedere ochtend een half uurtje afgezet, zodat kinderen veilig het schoolplein op kunnen lopen. Toch gaat het ook daar regelmatig verkeerd.

"Laatst hadden we hier een Nederlandse vrachtwagen die zich klem had gereden", zegt minister Weyts, die er net zijn kinderen heeft afgezet. "Waze had hem hier naartoe gestuurd, maar de app wist niet dat deze weg 's ochtends dichtging. Het leidde tot verkeerschaos."

Weyts wil geen nieuwe wetten, maar er moet wel wat gebeuren. "We zitten samen met navigatiesystemen als Waze en TomTom, maar ook met auto-merken als BMW om tafel. We willen dat hun systemen niet alleen rekening houden met de individuele chauffeurs, maar ook met het algemene belang. Zodat precaire omgevingen zoals scholen en woonwijken worden ontzien."

Eigenlijk oproep aan jou

Of die appmakers wel zin hebben om hun gebruikers iets verder om te sturen? Volgens Weyts is het ook in hun belang. "Er is ook druk op die appbouwers om dit te doen. Iedereen heeft natuurlijk kinderen en iedereen wil dat z'n kinderen veilig naar school kunnen."

Volgens wetenschapper Guns is er een wereld te winnen in het overleg met de appmakers. De apps kunnen met kleine aanpassingen al veel verbeteren. "Er is bijvoorbeeld wel een optie om snelwegen te vermijden, maar een optie om lokale wegen te vermijden zit er niet in. Terwijl ik dat wel zou gebruiken, als het erin zou zitten."

Maar uiteindelijk is Guns betoog vooral een oproep aan onszelf, de gebruikers. "Als de app jou een route aanraadt is dat geen verplichting, maar een suggestie. Als je ziet dat het langs weggetjes gaat waar je je eigenlijk niet zo goed bij voelt, dan moet je die misschien niet volgen."