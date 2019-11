FC Den Bosch speelt rest van seizoen met anti-racismetekst op shirt

FC Den Bosch speelt de rest van het seizoen met de tekst 'Samen tegen racisme' op het wedstrijdshirt. Een van de shirtsponsors maakt plaats zodat er ruimte komt voor de boodschap op zowel de voor- als de achterkant van het shirt.

De voorzitter van FC Den Bosch, Jan-Hein Schouten, wil dat zijn voetbalclub hulp krijgt in de strijd tegen racisme. Dat schrijft hij in een open brief in het Brabants Dagblad, bijna een week na de racistische uitlatingen tegen Excelsior-speler Mendes Moreira.

Schouten stelt dat de club racisme niet alleen kan aanpakken. "Wij hebben geen verwensingen meer nodig, geen terechtwijzingen, bedreigingen. Wij hebben geen boete nodig. Wij hebben hulp nodig. De uitgestoken hand. De verbinding. Bij het voetbal komen mensen die willen kwetsen. En wij kunnen die niet in ons eentje weren of evangeliseren. Zoals bijna niemand iets in zijn eentje kan", schrijft hij.

Schouten denkt bijvoorbeeld aan samenwerking met anderen bij het starten van antiracismeprojecten, zodat FC Den Bosch een "andere club" kan worden.

Bedreigd

Afgelopen zondag werd het duel FC Den Bosch - Excelsior na 28 minuten stilgelegd nadat Excelsior-aanvaller Ahmad Mendes Moreira racistisch werd bejegend door supporters van Den Bosch. Die club weersprak in eerste instantie dat er sprake was van racisme, maar kwam daar een dag later op terug en ging diep door het stof.

FC Den Bosch-trainer Van der Ven werd na de wedstrijd met de dood bedreigd vanwege zijn uitspraken over het incident. Hij deed daar aangifte van. Een dag na de wedstrijd ging Van der Ven naar Rotterdam om zijn excuses aan Mendes Moreira aan te bieden. De voetballer accepteerde die.

Schouten vindt dat zijn club de dagen na het incident terecht hard is aangepakt "Maar hij mag niet verloren gaan, want dan wint racisme", schrijft hij. "Wij zijn geen racisten bij FC Den Bosch. Maar tot mijn razernij zijn er bepaalde lieden die onder onze vlag wel hun denkbeelden uiten." De club liet eerder al weten dat de schuldigen zullen worden achterhaald en gestraft.

Aangifte

Excelsior heeft gisteren aangifte gedaan tegen supporters van FC Den Bosch. Het Openbaar Ministerie is ook bezig met de zaak. Justitie verzamelt bewijsmateriaal en getuigenverklaringen. Ook de bedreigingen aan het adres van trainer Van der Ven vallen onder het onderzoek.

Kort na het racisme zei voorzitter Schouten ook al dat de club voorloper wil zijn in de strijd tegen racisme. "Ik weet dat we de schijn tegen hebben, en daar moeten we mee aan de bak."