Excelsior doet alsnog aangifte van racisme door supporters Den Bosch

Excelsior heeft alsnog aangifte gedaan tegen een groep supporters van FC Den Bosch, nadat zondag Ahmad Mendes Moreira racistisch was bejegend vanaf de tribunes.

Mendes Moreira liet in eerste instantie weten geen aangifte te doen en liet het initiatief bij de vervolging van het incident aan de KNVB.

Het Openbaar Ministerie bemoeit zich inmiddels ook met de zaak. Bij het verzamelen van bewijsmateriaal en getuigenverklaringen is de aangifte vanuit de club Excelsior een welkome toevoeging aan het dossier.

Bedreigd

Excelsior laat in het midden of de officiële aangifte door Mendes Moreira zelf is gedaan of vanuit de club. De laatste dagen werden er meerdere personen bedreigd, onder wie Den Bosch-trainer Erik van der Ven, om hun mening en betrokkenheid in deze zaak.

Het OM liet vandaag wel weten dat een supporter van FC Den Bosch die afgelopen weekend op de tribune tijdens de wedstrijd tegen Excelsior zijn rechterarm strekte, geen Hitlergroet bracht. Volgens een woordvoerder was er sprake van een wegwerpgebaar.

Rode kaart

Excelsior deed vandaag ook een oproep aan de supporters om in de thuiswedstrijd van vrijdag tegen Volendam in de achttiende minuut een rode kaart uit te delen aan racisme. Achttien is het rugnummer van Mendes Moreira.