Moreira doet geen aangifte, trainer FC Den Bosch wel

Kraaigeluiden

Scheidsrechter Laurens Gerrets legde het duel FC Den Bosch-Excelsior zondagmiddag tien minuten stil. Aanleiding waren oerwoudgeluiden en Zwarte Piet-liedjes vanaf de tribune, die gericht zouden zijn tegen Moreira. Telkens als hij aan de bal was, waren er vanaf de fanatieke M-side volgens de voetballer racistische geluiden te horen.

Volgens een eerste verklaring van FC Den Bosch ging het om 'kraaigeluiden' die dateren uit de tijd dat Hans Kraay jr. (1995-1996) bij de club speelde. Later deelde de club mee een onderzoek in te stellen naar wat er gebeurd is.

De KNVB noemde de racistische uitingen vanochtend "ronduit walgelijk". "Dit hoort niet op een voetbalveld thuis", zei Jan Bluyssen, manager competitiezaken van de KNVB, in het NOS Radio 1 Journaal.

Volgens Bluyssen doet de voetbalbond er dan ook alles aan om de daders op te sporen en te bestraffen, maar de KNVB is beperkt in zijn mogelijkheden, vindt hij. "We kunnen stadionverboden opleggen van 5 jaar en boetes van 450 euro", zei Bluyssen. "Daarnaast kunnen we via het tuchtrecht de club aanpakken als die nalatig is geweest. Dat zijn onze mogelijkheden."

In Studio Voetbal ging het gisteravond ook over de racistische uitingen tijdens FC Den Bosch-Excelsior: