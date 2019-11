Onrust binnen CDU, opvolger Merkel wacht zwaar partijcongres

De jaarlijkse partijdag van de CDU belooft dit jaar alles behalve rustig te verlopen. De partij van bondskanselier Merkel verloor de afgelopen jaren verkiezing na verkiezing, is verwikkeld in een uitputtende strijd voor het overleven van de coalitie en verkeert daarbij ook nog in een leiderschapscrisis.

Een jaar geleden nam Annegret Kramp-Karrenbauer het partijleiderschap over van Angela Merkel en na een reeks van blunders en beginnersfouten is haar populariteit tot een dieptepunt gedaald, zowel binnen als buiten de partij.

'K-Frage'

Even was er zelfs sprake van dat er een regelrechte Putsch werd voorbereid tegen AKK, zoals Kramp-Karrenbauer in de volksmond wordt genoemd. Critici, onder meer de leden van de Junge Union, wilden dat op de partijdag in Leipzig de K-Frage gesteld zou worden: de vraag wie er voor de CDU kanselierkandidaat moet worden bij de volgende verkiezingen.

De kans dat AKK daar op dit moment genoeg steun voor krijgt, is klein. De partijtop stak daarom een stokje voor zo'n stemming. "We zouden wel gek zijn als we die vraag nu al gaan stellen", zei een lid van het bestuur eerder deze week. De stemming staat gepland voor het partijcongres in 2020.

'Grottenschlecht'

Een revolte wordt dus niet verwacht, maar de nieuwe partijleider moet desondanks wel op flink wat tegenwind rekenen. Onder meer van een oude rivaal. Friedrich Merz, die de strijd om het partijleiderschap vorig jaar nipt van AKK verloor en nog steeds gezien wordt als mogelijke CDU-bondskanselierkandidaat. Hij heeft zijn onvrede over de koers van de partij nooit onder stoelen of banken gestoken. In een interview met Bild noemde hij het werk van de regering 'grottenschlecht' (erbarmelijk). Het ontbreekt volgens Merz aan moed, leiderschap en visie.

Ook afgezien van de leiderschapsvraag kan het onrustig worden. Er komen verschillende thema's aan bod waarover de partij gespleten is. Het zwaarbevochten compromis over het basispensioen bijvoorbeeld, een bindend vrouwenquotum in de, nog altijd overwegend mannelijke, CDU en het wel of niet uitsluiten van China bij de aanleg van het 5G-netwerk.

'Maak van je hart geen moordkuil'

Overigens is Kramp-Karrenbauer voorbereid op flink wat kritiek. Ze heeft haar critici zelfs opgeroepen op de partijdag "van hun hart geen moordkuil te maken". Na haar toespraak is er ruim anderhalf uur ingeruimd voor discussie. Ze hoopt hiermee de onrust in de partij wat te bezweren. Want ook zij weet: een intern vechtende partij jaagt kiezers weg.