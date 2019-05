CDU-voorzitter onder vuur na roep om ‘regels voor youtubers’

Volgens de commentaren in de pers kunnen de uitspraken Kramp-Karrenbauer duur komen te staan. De krant Süddeutsche Zeitung noemt haar de 'blunder-chef', omdat ze met eerdere uitspraken ook al in de problemen is gekomen.

Een commentator van het ARD-programma Tagesthemen formuleert nog scherper: "youtubers geven hun mening, over shampoos net zo goed als over politieke partijen. Dat haar dat in dit geval niet bevalt, is logisch. Maar dat ze zo beledigd reageert en eist dat meningen op YouTube gereguleerd en gecontroleerd moeten worden, wijst op schrikbarende incompetentie."

Kramp-Karrenbauer op haar beurt noemt de beschuldigingen in een tweet absurd. De vrijheid van meningsuiting vindt ze 'het hoogste goed', alleen moet wel gepraat worden over 'regels tijdens het campagnevoeren'.