Duitse coalitie houdt stand door pensioenakkoord

Na maanden strijd en onderhandelen is het Duitse kabinet eruit: er komt een pensioenakkoord. Daarmee is een crisis binnen de coalitie afgewend. De leiders van de regeringspartijen CDU/CSU en SPD zaten vandaag vijf uur lang in het Kanzleramt, de ambtswoning van bondskanselier Merkel, om tafel om een compromis te bereiken.

De coalitie staat onder zware druk. De samenwerking tussen de christendemocratische CDU/CSU van Merkel en de sociaaldemocratische SPD is een wankel huwelijk. Geen van beide partijen staat er goed voor in de peilingen.

Mede daarom is het compromis over het pensioenakkoord belangrijk. Het is een kopzorg minder voor de coalitie, waardoor er een grotere kans is dat die de winter overleeft.

Geen AOW

In het akkoord wordt geregeld dat er een basispensioen komt voor mensen die 35 jaar lang hebben gewerkt met een laag inkomen. In Duitsland is er geen AOW zoals in Nederland. Duitsers betalen in hun werkzame leven voor hun eigen pensioen, zonder dat de overheid daar geld bij legt.

Daar komt nu dus verandering in met het basispensioen voor lage inkomens. Het idee daarvoor komt uit de koker van de SPD: die partij vindt het oneerlijk dat mensen met een laag inkomen ook een laag pensioen krijgen. Het akkoord wordt daarom als een overwinning voor de SPD gezien.