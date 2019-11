Ambassadeur Sondland over 'voor-wat-hoort-wat': ik volgde bevelen Trump op

Volgens Sondland droeg Trump hem op om samen te werken met Rudy Giuliani, Trumps persoonlijke advocaat. Dat wilde hij niet, maar toch stemde hij in, staat in de verklaring (.pdf) die hij aan het begin van zijn verhoor voorlas. "We snapten allemaal dat als we weigerden om met Giuliani te werken, we een belangrijke mogelijkheid zouden verliezen om de relatie tussen de Verenigde Staten en Oekraïne te verstevigen. Dus we volgden de bevelen van de president op."

Het was vervolgens Giuliani die de Oekraïense onderzoeken gelastte. Sondland: "Hij uitte de wensen van de president en we wisten dat de onderzoeken belangrijk waren voor de president." Dus zette Sondland samen met anderen de regering in Kiev onder druk. Dat ook de militaire hulp afhankelijk was van de onderzoeken, kreeg hij niet van Giuliani te horen, maar concludeerde hij zelf. "Twee plus twee maakt vier."

Giuliani weigert om voor het Congres te getuigen. Trump herhaalde vandaag dat er geen sprake was van een 'voor-wat-hoort-wat'.

Volgens de president moet het afzettingsonderzoek worden gesloten: