Democraten beginnen afzettingsprocedure tegen Trump

De Democratische voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, begint een afzettingsprocedure tegen president Trump. Op een persconferentie in Washington maakte ze bekend dat ze een commissie van het Congres daartoe opdracht heeft gegeven.

Trump wordt ervan beschuldigd dat hij de Oekraïense president Zelensky telefonisch onder druk heeft gezet om een corruptieonderzoek te beginnen tegen zijn politieke rivaal Joe Biden. Zelf zegt Trump dat hij niets fout heeft gedaan.

Pelosi sprak op de persconferentie van een schending van de grondwet en de ambtseed en van verraad van de nationale veiligheid. Ze neemt het Trump in het bijzonder kwalijk dat hij de klokkenluider die de zaak aanhangig maakte zou hebben tegengewerkt.

De Democraten eisen dat Trump het volledige rapport van de klokkenluider publiceert, maar Trump weigert dat. Hij wil niet verder gaan dan een publicatie van de transcriptie van zijn telefoongesprek met Zelensky.

Tweederdemeerderheid

De kans is overigens klein dat het daadwerkelijk tot een afzetting komt. De Senaat moet de aanklacht van het Huis van Afgevaardigden met een tweederdemeerderheid omzetten in een veroordeling en de Republikeinse partij van Trump zelf is daar in de meerderheid.

Trump heeft al gereageerd op de bekendmaking van Pelosi. "Intimidatie van de president!", schrijft hij in kapitalen op Twitter. In een andere tweet spreekt hij van "een totale heksenjacht".