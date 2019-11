EU-ambassadeur Trump bevestigt: hulp in ruil voor onderzoek Biden

De Amerikaanse EU-ambassadeur Gordon Sondland heeft een voor president Trump belastende verklaring toegevoegd aan zijn getuigenis bij de impeachment-hoorzitting. Dat bleek vandaag bij de openbaarmaking van meer verslagen van de hoorzittingen in het onderzoek naar een mogelijke impeachmentprocedure.

Sondland bevestigt nu dat de VS Oekraïne eerder dit jaar voor het blok zette door te dreigen militaire hulp in te trekken als Oekraïne geen onderzoek zou starten naar de zoon van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden.

Direct betrokken

Sondland was direct betrokken bij het Oekraïne-beleid van het Witte Huis en ook op de hoogte van het telefoongesprek tussen Trump en de Oekraïense president Zelensky dat centraal staat in het onderzoek.

Eerder zei hij in het Huis van Afgevaardigden dat Trump had verklaard dat er geen direct verband was tussen de hulp voor Oekraïne en een gerechtelijk onderzoek door justitie in Oekraïne naar mogelijke corruptie door Hunter Biden. Hij liet toen in het midden of hij de president geloofde.

Maar Sondland zegt nu dat zijn herinnering is opgefrist door verklaringen van twee anderen in het impeachment-onderzoek. Hij maakt daarbij melding van een onderhoud met een rechterhand van Zelensky in Warschau waarin hij het verband tussen de hulp en het gerechtelijk onderzoek duidelijk benoemde.