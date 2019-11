'Racisme in voetbal gaat veel verder dan geschreeuw op tribune'

Racisme in het voetbal is niet alleen een probleem van de tribune, zoals voetballer Ahmad Mendes Moreira gisteren in extreme vorm meemaakte tegen FC Den Bosch. Uit onlangs verschenen onderzoek van het Mulier Instituut en de Erasmus Universiteit blijkt dat voetballers met een multiculturele achtergrond vanuit allerlei hoeken worden gediscrimineerd: door medespelers, trainers en clubmanagement.

In het geanonimiseerde onderzoek, Racisme, sociale kramp en innerlijke drijfkrachten in het betaald voetbal, zijn tien jonge profvoetballers met een migratieachtergrond uit hetzelfde team geïnterviewd. Acht van hen zijn in hun jonge carrière vormen van racisme tegengekomen, zegt Fiona Harmsen, een van de onderzoekers.

De KNVB heeft geen cijfers over het aantal racistische incidenten in het voetbal. En hoewel ook de resultaten van het onderzoek niet direct te generaliseren zijn, komt het volgens Harmsen op veel meer plekken voor. De voorbeelden die voorbijkomen, liegen er niet om.

Banaan in tas

Een van de voetballers kreeg van zijn zaakwaarnemer terug dat een club hem niet wilde contracteren, "omdat ik niet voldeed aan de publieke eisen", zei hij. "Ik was niet de ideale speler, want ik had geen blauwe ogen en blonde haren. Dat was wel even een schrikmoment."

Een ander vond in zijn jeugdtijd een banaan in zijn tas na het douchen. Dat was niet het eerste incident. Bij diezelfde club maakte een trainer in de spelersbus een grap over zijn huidskleur. "Jongens, wie is dit, ik zie hem niet", zei hij over een foto op zijn spelerskaart. Teamgenoten lachten met de trainer mee. Thuis barstte hij in tranen uit.