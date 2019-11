OM gaat incidenten FC Den Bosch-Excelsior onderzoeken

Ook reageerde de trainer op een woordenwisseling na de wedstrijd met Moreira. Hij noemde de speler toen "een zielig mannetje". Volgens de trainer zei hij dat omdat Moreira na zijn doelpunt richting supporters van FC Den Bosch liep om zijn doelpunt te vieren. "Dat vond ik niet slim, omdat het spel al was stilgelegd. Toen lokte het eigenlijk een nieuwe reactie uit. Dat is de reden dat ik dat zei, en dat is achteraf niet slim."

'Ik stap van het veld'

Oranje-international Georginio Wijnaldum sprak er schande van wat er gisteren in Den Bosch gebeurde. "Dit komt persoonlijk heel hard aan. Ik had niet verwacht dat dit zou gebeuren in Nederland", zei hij op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen Estland

Volgens de middenvelder van Liverpool had de wedstrijd ook niet meer uitgespeeld moeten worden. "Ik was van het veld gestapt en niet meer teruggekomen. Ik ga dat niet accepteren", zei hij.