Europese Commissie juicht 100 kilometer per uur toe

De Europese Commissie is positief over de Nederlandse stikstofmaatregelen. Eurocommissaris Bienkowska zegt in een gesprek met de NOS dat ze tevreden is over de maatregelen die het kabinet heeft genomen.

Ze is enthousiast over de maatregel om de maximumsnelheid te verlagen naar honderd kilometer per uur. "Dat is niet alleen goed vanwege het terugdringen van de uitstoot, maar ook uit oogpunt van verkeersveiligheid."

Dit voorjaar presenteerde de Europese Commissie plannen om vanaf 2022 nieuwe technologie in auto's en vrachtwagens verplicht te stellen, zodat er minder verkeersdoden vallen. Volgens de Poolse Bienkowska helpt het verlagen van de maximumsnelheid daar ook bij. Hoewel de EU-landen zelf over de maximumsnelheid gaan, vindt ze dit een goed signaal. "Het is natuurlijk aan de lidstaten, maar dit is een goed voorbeeld." Ze vindt dat de nieuwe Europese Commissie, die waarschijnlijk op 1 december begint, nieuwe voorstellen op dit terrein moet doen.

Niet tijdelijk

De Eurocommissaris hoopt dat de maatregel van het kabinet blijvend is. "Ik ben voor een permanente maximumsnelheid van honderd kilometer per uur." Volgens haar accepteert de samenleving dat ook wel. "De kennis in de maatschappij over luchtvervuiling, over klimaatproblemen is groot. Mensen weten dat er iets moeten gebeuren, daarom zijn het goede maatregelen van Nederland."

Ze is wel tegen de verschillende dieselverboden in de diverse steden zoals in Utrecht en Rotterdam. "De oplossing moet komen van de fabrikanten die schonere auto's moeten maken. Nu worden consumenten geraakt die in goed vertrouwen een auto hebben gekocht."