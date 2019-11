Wekdienst 13/11: presentatie stikstofplannen en boeren bij het Catshuis

Goedemorgen! Vandaag presenteert premier Rutte de stikstofplannen van het kabinet. Later vanochtend gaat hij met een delegatie boeren in gesprek over de stikstofmaatregelen. En in de VS beginnen de eerste openbare hoorzittingen in de afzettingsprocedure tegen president Trump. De Amerikaanse tv zendt het allemaal live uit.

Het is wisselend bewolkt en verspreid vallen buien, aan zee ook met kans op onweer. Er waait een matige wind en het wordt 7 tot 9 graden.