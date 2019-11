Overstromingen in heel Italië na dagenlange regenval

Italië heeft in het hele land te kampen met grote wateroverlast, nadat het dagen achtereen hard heeft geregend. In Venetië is het waterpeil gestegen tot bijna 1,30 meter. Als het vannacht vloed wordt zal dat naar verwachting nog hoger worden, gevreesd wordt dat het dan zal stijgen tot 1,70 meter. Ter vergelijking: bij de zwaarste overstroming die de stad ooit trof, in 1966, stond het water op 1,94 meter.

Café's en winkels staan blank en zelfs in de beroemdste attractie, de San Marcobasiliek, staat een laag water. Er zijn speciaal verhoogde noodtrottoirs aangelegd, scholen blijven dicht. Veel hotels geven hun gasten laarzen mee om de dag door te komen. De burgemeester spreekt van een potentiële ramp en wil dat de noodtoestand wordt uitgeroepen.

Boten op de wal

In de noordoostelijke stad Triëst aan de Adriatische Zee staat de hele binnenstad onder water en in de haven is het water zo hoog gestegen dat de boten op de wal worden gezet.

De zware regenval doet zich voor in het hele land, waardoor ook in het diepe zuiden het water in veel steden in de straten staat. In de toeristenstad Matera komt het water vanuit de heuvels naar beneden.

Ook het nog zuidelijker gelegen Taranto, de laatste dagen in het nieuws door de discussie over de toekomst van de grootste staalfabriek van Europa, heeft hoge nood, net als veel plaatsen in Calabrië, de 'voet' van de Italiaanse laars.