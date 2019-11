Tesla bouwt eerste Europese 'gigafabriek' in Duitsland

Dat de keuze op Berlijn is gevallen is verrassend: de hoofdstad leek niet in beeld als locatie. De deelstaten Saarland en Nedersaksen waren wel in gesprek.

10.000 arbeidsplaatsen

Musk had de laatste tijd te kennen gegeven dat Duitsland een grote kans maakte op de grote fabriek. Er zouden 10.000 arbeidsplaatsen door worden gecreëerd.

Tegenover persbureau DPA noemde minister-president van de deelstaat Brandenburg Woidke de komst van de fabriek "geweldig nieuws voor ons land". "Lange tijd hebben we een intensieve discussie gevoerd met goede argumenten. Ik ben blij dat Elon Musk onze locatie in Brandenburg heeft gekozen."

De eerste gigafabriek, zoals Tesla het zelf noemt, werd gebouwd in de woestijn in de Amerikaanse staat Nevada. Later volgden fabrieken in de staat New York en in China. De fabriek in Duitsland zal naar verwachting in 2021 in gebruik worden genomen.