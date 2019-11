GroenLinks en PvdA dreigen met intrekken steun pensioenakkoord

GroenLinks en PvdA eisen dat minister Koolmees van Sociale Zaken voorkomt dat pensioenen volgend jaar gekort worden. Ze willen dat hij de regels aanpast, anders dreigen ze hun steun voor het pensioenakkoord in te trekken.

"Los het nu op, geen kortingen volgend jaar. Dan gaan wij meewerken aan de afspraken van het pensioenakkoord", zegt PvdA-Kamerlid Van Dijk.

De twee linkse oppositiepartijen sloten deze zomer met het kabinet, de coalitiepartijen, de bonden en de pensioenfondsen een akkoord over een nieuw pensioenstelsel. Sindsdien namen de financiële problemen voor pensioenfondsen toe. Daarom dreigen veel fondsen op basis van de oude regels volgend jaar de pensioenen te moeten verlagen.

GroenLinks en PvdA willen van Koolmees uiterlijk volgende week maatregelen zien om dit te voorkomen. "We willen dat hij met een brief komt waarin hij uitlegt hoe hij linksom of rechtsom voorkomt dat er per januari gekort gaat worden", zegt Van Dijk. "Zolang die kortingen boven de markt hangen is er gewoon geen draagvlak om dat pensioenstelsel aan te passen", zegt Kamerlid Smeulders van GroenLinks. "Dit is een bom onder het pensioenakkoord."

Failliet pensioenstelsel

Met de uitwerking van het pensioenakkoord wordt gewerkt aan een nieuw pensioenstelsel. Daarom vinden de partijen het niet logisch dat de pensioenen in de tussentijd nog volgens de oude regels gekort worden. "We gaan naar een nieuwe wereld met nieuwe regels, dan moeten we niet op basis van oude regels van een failliet pensioenstelsel gaan korten", zegt Van Dijk.

Vorige maand drongen veertig experts er bij de Tweede Kamer ook op aan kortingen te voorkomen en de regels aan te passen. De Nederlandsche Bank (DNB) wil juist dat fondsen snel korten, om grotere problemen in de toekomst te voorkomen.

Verslaggever Xander van der Wulp denkt dat de kans dat Koolmees gaat ingrijpen best groot is. "Deze twee partijen zijn heel belangrijk, omdat de coalitie geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. Ook kan het zijn dat de bonden afhaken als Koolmees niet luistert."