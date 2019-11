Onrust in SGP: 'Dit is in ons 100-jarig bestaan nog nooit voorgekomen'

Interim-voorzitter Van Leeuwen ziet het aftreden van bestuursleden niet als een kans zijn om de bestuursstijl te vernieuwen. Wel is een partijcommissie bezig met het vernieuwen van de procedure om nieuwe bestuursleden te benoemen, onder wie de voorzitter. "Maar dat is afgelopen zomer al in gang gezet", aldus Van Leeuwen.

Rust

Een crisis wil hij de ontstane situatie niet noemen. "Dit is geen bestuurscrisis, maar wel treurnis. We moeten nu een stukje rust terugbrengen in de partij."

Ook de SGP-jongeren, met 7300 leden naar eigen zeggen de grootste politieke jongerenorganisatie van Nederland, hoopt dat de rust en het vertrouwen in de partij wederkeren. "Wat je ziet, is dat het nieuws en het imago van de SGP elkaar nu doorkruisen", zegt interim-voorzitter Arie Rijneveld. "We hebben eigenlijk een rustig imago."