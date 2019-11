SGP-voorzitter stapt op na kritiek op wachtgeld

Peter Zevenbergen stapt op als voorzitter van de SGP. Zevenbergen kwam vorig jaar onder vuur te liggen toen bleek dat hij naast zijn salaris als directeur van het Wartburg College in Rotterdam ook wachtgeld ontving. Vóór zijn baan als schooldirecteur was hij namelijk twaalf jaar lang wethouder in de Zuid-Hollandse gemeente Alblasserdam.

Vanwege de onrust die in de partij ontstond toen de Volkskrant over het wachtgeld berichtte, besloot de SGP-voorzitter het maandelijkse bedrag voortaan "ten dienste van de gemeenschap" te stellen. De partij had gehoopt dat de kwestie daarmee was afgedaan, maar "dat bleek niet het geval", zegt de SGP in een verklaring. "Sinds een aantal weken werpt het onderwerp weer stof op. Het goed functioneren als partijvoorzitter kwam hierdoor onder druk te staan."

Volgens de SGP trokken de gebeurtenissen een zware wissel op Zevenbergen, zijn gezin en gezondheid. Daarom heeft hij besloten zijn voorzitterschap neer te leggen. Maarten van Leeuwen, die van 2011 tot 2018 al SGP-voorzitter was, vervangt hem totdat een nieuwe voorzitter is gevonden.

De 63-jarige Zevenbergen was sinds 2018 voorzitter van de SGP. In september van dat jaar werd bekend dat hij al jaren maandelijks een bedrag van 1450 euro netto aan wachtgeld ontvangt, vanwege zijn voormalige wethouderschap en omdat hij als onderwijsdirecteur minder verdient dan als gemeentebestuurder. Zevenbergen hield altijd vol dat hij "in lijn met de letter en de geest van de wachtgeldregeling" handelde.

Klachten

Eerder dit jaar haalde de SGP het nieuws vanwege klachten over wantrouwen en een onveilige werkomgeving binnen een aan de partij gelieerde stichting. Uiteindelijk schakelde het partijbestuur een mediator in om de kwestie aan te pakken. Volgens vicevoorzitter Mulder van de SGP staat deze zaak volledig los van het vertrek van Zevenbergen als voorzitter.

Het is nog niet bekend wanneer een nieuwe voorzitter wordt gekozen. "We bezinnen ons eerst op het vernieuwen van de procedure om voorzitter en bestuursleden te benoemen."