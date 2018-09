Top SGP: partijvoorzitter ziet voortaan af van wachtgeld

Partijvoorzitter Zevenbergen van de SGP ziet vanaf nu af van de wachtgeldregeling die hij al sinds 2006 ontvangt. Dat laat het bestuur van de SGP weten. Hij stelt het maandelijkse wachtgeld "ten dienste van de gemeenschap". Een externe accountant controleert dit en brengt verslag uit aan het SGP-hoofdbestuur,

De SGP benadrukt dat de oud-wethouder recht heeft op het geld en aan de wettelijke eisen voldoet. De partij is met Zevenbergen in gesprek gegaan omdat er "onrust" over de regeling ontstond.

1450 euro netto

Zevenbergen krijgt het wachtgeld naast zijn salaris als directeur van het Wartburg College in Rotterdam. Daar heeft hij recht op omdat hij twaalf jaar wethouder is geweest in Alblasserdam. Als onderwijsdirecteur verdient hij minder dan als gemeentebestuurder en dat wordt aangevuld.

Het gaat om 1450 euro netto per maand, meldt de Volkskrant. Het bedrag wordt uitgekeerd totdat de 62-jarige Zevenbergen in 2021 met pensioen gaat.