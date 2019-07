Klacht over onveilige werkomgeving in SGP

Binnen de SGP loopt een procedure over wantrouwen en een onveilige werkomgeving. Aanleiding is een klacht van een werknemer van een stichting, die aan de partij is gelieerd. De stichting houdt zich vooral bezig met vormingsactiviteiten en reizen naar diverse landen. Volgens De Telegraaf gaat de klacht over "verbaal agressief en intimiderend gedrag van een deel van het bestuur van de stichting". De medewerker zou ook vraagtekens zetten bij de doelmatigheid van reizen die worden betaald met belastinggeld.

Een vertrouwenspersoon heeft een rapport opgesteld over de klacht en De Telegraaf schrijft dat rapport te hebben ingezien. Er zou onder meer in staan dat de klager voor zijn kritiek is gestraft en dat dat niet op die manier had mogen gebeuren. Inmiddels zou in zijn plaats iemand anders worden gezocht.

Integere en adequate behandeling

Het SGP-bestuur zegt in een reactie dat het bestuur van de stichting nu eerst op de conclusies van de vertrouwenspersoon moet reageren, in samenspraak met de klager. "Het wordt in de gelegenheid gesteld om tot een oplossing te komen, waarbij de aanbevelingen van het rapport meewegen."

Volgens de partij gaat de klacht over verschillende aspecten en trekt de klager ook de rechtsgeldigheid van de zittende bestuursleden in twijfel. De SGP zegt dat met de werknemer "ook een geschil over de omvang van het arbeidscontract speelt".

Partijvoorzitter Zevenbergen benadrukt dat de partij "hecht aan een integere en adequate behandeling van de klacht en daar ook op zal toezien". Waarschijnlijk is dat in september afgerond. Zevenbergen vindt het "niet echt prettig" dat het rapport van de vertrouwenspersoon nu bij een krant terecht is gekomen.