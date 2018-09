Nieuwe voorzitter SGP krijgt al twaalf jaar wachtgeld boven op salaris

De nieuwe voorzitter van de SGP, Peter Zevenbergen, krijgt naast zijn salaris als directeur van het Wartburg College in Rotterdam ook wachtgeld. Daar heeft hij recht op omdat hij twaalf jaar wethouder is geweest in Alblasserdam, en als onderwijsdirecteur verdient hij minder dan als gemeentebestuurder. Het gaat om een bedrag van 1450 euro netto per maand, meldt de Volkskrant. De 62-jarige Zevenbergen krijgt dat tot zijn pensioen in 2021.

De SGP-voorzitter ontvangt al wachtgeld sinds 2006, het jaar dat hij afzwaaide als wethouder en aan de slag ging bij het Wartburg College. De kwestie is vier jaar geleden al besproken in de gemeenteraad van Alblasserdam, waar bezwaren leefden. Toenmalig burgemeester Blase heeft een gesprek gehad met Zevenbergen om hem met "een moreel appèl" te bewegen van de regeling af te zien.

Zevenbergen zegt evenwel in een verklaring op de website van zijn partij dat dat "niet zonder meer mogelijk was" en stelt dat hij "in lijn met de letter en de geest van de wachtgeldregeling" handelt. Wat hij meer verdient, wordt in mindering gebracht op zijn wachtgeld en gaat terug naar de gemeentekas. Zevenbergen stelt onderzoek door een onafhankelijke expert voor. Hij wilde tegenover de Volkskrant niet reageren.

Alles terugbetalen

Maar een ex-bestuurder die wachtgeld heeft kan tussentijds wel degelijk van de regeling afzien. Alleen moet hij dan alles terugbetalen wat hij heeft gekregen. In het geval van Zevenbergen loopt dat na twaalf jaar dus flink op.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken redeneert dat als iemand na verloop van tijd geen aanspraak meer maakt op wachtgeld, diegene er daarvoor ook geen recht op had. Maar toekenning van het recht op wachtgeld is wel de hoofdregel, zegt het ministerie, dat de gemeente Alblasserdam daar ook op heeft gewezen.