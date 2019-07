SGP zet mediator in na klacht over intimidaties en geldverkwisting

De SGP zet een mediator in nadat iemand binnen de partij heeft geklaagd over "intimidaties" en een "onveilige werksfeer" binnen de partij. Ook gaat de omstreden partijstichting die buitenlandse reizen organiseert op in een nieuwe stichting. "Alle SGP-geledingen die internationale activiteiten verrichten, hebben meegedacht over de nieuwe organisatiestructuur en worden betrokken bij de nieuwe stichting", zo meldt de partij.

Het partijbestuur reageert daarmee op de flinke kritiek die twee weken geleden aan het licht kwam via een medewerker die had geklaagd over "verbaal agressief en intimiderend gedrag". De medewerker zette ook vraagtekens bij de doelmatigheid van reizen die worden betaald met belastinggeld.

En die kritiek staat niet op zich, zo blijkt uit gesprekken met meerdere partijleden die niet met naam genoemd willen worden.

Jongerentak

Alleen de voorzitter van de jongerenafdeling van de SGP, Arie Rijneveld, uitte de kritiek openlijk. Hij waarschuwde het partijbestuur al vaker voor misstanden binnen de stichting. Volgens hem wordt niet alleen de naam van de SGP door de modder wordt gehaald, "ook de naam van God is daarmee onlosmakelijk verbonden".

De SGP-jongerenafdeling is dan ook blij met de aangekondigde verbeterplannen van de partij. "Het is goed dat het partijbestuur geloofwaardige stappen zet om deze zaak op te lossen", zegt Rijneveld. "We hopen dat het herstel van het vertrouwen minstens zo voorspoedig gaat." Rijneveld belooft de structuurwijzigingen de komende tijd nauwlettend in de gaten te houden.