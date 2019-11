Zo groot zijn de problemen in de jeugdzorg

Wachtlijst op wachtlijst, de ene hulpverlener na de andere, gesteggel met gemeentes over financiering. Twee vandaag verschenen rapporten over de jeugdbescherming bieden een treurig beeld van de hulp aan de meest kwetsbare kinderen in de samenleving.

Neem een jongen die van de ene naar de andere gemeente naar begeleid wonen moest. "Beide gemeenten vonden dat de andere moest betalen", valt te lezen in Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd. Door de wekenlange ruzie kwam hij weer in contact met oude vrienden en ging weer blowen. "Het effect van zijn eerdere buitenlandse plaatsing van anderhalf jaar ging zo teloor."

Zo staan er meer schrijnende voorbeelden in de verslagen. "Als je kinderen nu opzoekt, zeggen ze altijd: 'je hebt of moeilijke vragen, of slecht nieuws', zegt een overwerkte hulpverlener anoniem in het rapport. "Soms hebben gezinnen tien hulpverleners gehad", zegt een ander over het grote verloop. "De vele wisselingen zijn dramatisch voor het contact."

"De hele jeugdbeschermingsketen staat maximaal onder druk", concluderen de Inspecties voor Gezondheid en Justitie over de hulp voor kinderen met complexe problemen. "Kinderen blijven langer in onveilige situaties en raken meer beschadigd, waardoor de problematiek verergert."