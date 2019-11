Gemeenten kritisch over jeugdzorgplannen kabinet

Eerenberg vindt dat het Rijk met meer geld over de brug moet komen. Hij verwijst naar de grote bezuiniging die tegelijk met de overstap naar de gemeenten moest worden gehaald.

"De decentralisatie ging gepaard met een grote budgetkorting, dat werkte buitengewoon belemmerend", redeneert hij. "We geloven in de decentralisatie - de gemeenten kunnen de zorg beter laten aansluiten op de sportclub en de huisarts - maar we kunnen het niet van de ene op de andere dag fors goedkoper."

"Dit is de volgende generatie van ons land, dat verdient een investering."

Inventarisatie

Eerenberg ziet in het rapport een gezamenlijke opdracht van de inspecties om de jeugdzorg beter te maken. Hij is daarom tevreden dat nog voor Kerst een inventarisatie wordt gemaakt van de knelpunten in de veertien verschillende regio's.

"Die problemen kunnen we dan een voor een oplossen. Dat kunnen we als wethouders, daar zijn we voor aangesteld."