Van corruptie verdachte Richard de Mos terug in Haagse raad

Oud-wethouder Richard de Mos is weer gemeenteraadslid in Den Haag. Hij werd aan het eind van de middag beëdigd door waarnemend burgemeester Remkes. Daarna kreeg hij een staande ovatie.

Begin oktober moest De Mos net als collega-wethouder Rachid Guernaoui opstappen omdat er een corruptie-onderzoek tegen hen loopt. Sindsdien had de oprichter van de partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos geen politieke functie meer.

Een ander raadslid van de partij, Damiën Zeller, heeft nu zijn zetel opgegeven om in de fractie plaats te maken voor De Mos. Die is nu weer fractievoorzitter, net als in de tijd voordat hij wethouder werd.

'Heel veel energie'

"De tijd van slikken en emotie is voorbij. Nu is het tijd om de rug te rechten en met heel veel energie aan de slag te gaan", zei De Mos bij zijn terugkeer. Guernaoui komt vooralsnog niet terug in de raad.

De twee oud-wethouders worden ervan verdacht dat zij tegen betaling vergunningen hebben geregeld voor bevriende ondernemers. De Mos zegt dat hij niets stiekem of verkeerd heeft gedaan; volgens hem is zijn partij altijd open geweest over ontvangen donaties, die in de partijkas zijn gestort.

Het toekennen van de vergunningen is volgens hem keurig via de gemeenteraad gelopen. De Mos zegt dat hij niemand heeft benadeeld.

Fractievoorzitters in de Haagse gemeenteraad waren ten tijde van het nieuws erg geschrokken: