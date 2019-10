Haagse college gevallen over corruptiezaak rond wethouders

Het college van de gemeente Den Haag is gevallen. VVD, D66 en GroenLinks hebben het vertrouwen in de grootste partij, Hart voor Den Haag/Groep de Mos, opgezegd omdat twee wethouders en een raadslid zijn verwikkeld in een corruptiezaak.

Gisteren deed de Rijksrecherche invallen in de kantoren en woningen van de wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui, een raadslid van Groep de Mos en drie Haagse ondernemers.

Het onderzoek van het Openbaar Ministerie richt zich op ambtelijke corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim. Er zijn verdenkingen dat er tegen betaling vergunningen zijn verstrekt.

Gisteravond maakten de verdachte wethouders bekend tijdelijk terug te treden. Burgemeester Krikke had hen daartoe opgeroepen. De twee schreven in een verklaring dat zij altijd naar eer en geweten hebben gehandeld. Ze zeiden de uitkomst van het onderzoek met vertrouwen tegemoet te zien. "We herkennen ons niet in de verdachtmakingen", aldus de wethouders.