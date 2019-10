Van corruptie verdachte wethouder Richard De Mos: er is niets aan de hand

De van corruptie verdachte Haagse wethouder Richard de Mos zegt dat hij niets fout heeft gedaan. Het toekennen van een nachtvergunning aan een sponsor van zijn partij, heeft volgens hem niets te maken met omkoping, zei De Mos in tv-programma Pauw. Hij reageerde voor het eerst op het corruptieschandaal in de Haagse gemeentepolitiek.

Volgens De Mos is zijn partij altijd transparant geweest over het aannemen van giften. "Al het geld dat we aannemen gaat naar de partijkas."

De Mos wordt samen met wethouder Rachid Guernaoui verdacht van ambtelijke corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim. Het gaat om een verdenking rond onder meer Zalencentrum Opera en de aan dit bedrijf toegekende nachtvergunning. Eigenaar Atilla Akyol zou die mogelijk hebben gekregen in ruil voor donaties.

Daarover zei De Mos dat hij niemand heeft benadeeld en dat de vergunning is afgegeven via de raad. "Er zijn vijf nachtontheffingen verleend aan vijf mensen die het hebben aangevraagd." Wel gaf De Mos toe dat hij Akyol heeft ingelicht dat er een aanvraag kon worden gedaan voor een nachtontheffing, maar pas nadat het besluit openbaar was gemaakt.

De zaak heeft een grote impact op zijn leven, zei hij. "Twee weken geleden was ik locoburgemeester. En ineens staat daar uit het niets de Rijksrecherche op de stoep en stort je hele wereld in."

Vandaag levert de Mos officieel zijn wethouders-functie in. Hij blijft actief als gemeenteraadslid.